Başakşehir Sessiz Başladı

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Bulgar ekibi Ludogorets ile 0-0 berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Medipol Başakşehir, kendi evinde Bulgar temsilcisi Ludogorets'i ağırladı. Her iki takım da girdiği pozisyonları gole çeviremeyince mücadele 0-0 eşitlikle tamamlandı.



Temsilcimiz, gruptaki ikinci maçını 28 Eylülde deplasmanda Portekiz ekibi Braga ile oynayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR 11. dakikada Emre'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas çizgisi üzerinde topla buluşan Epureanu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



13. dakikada Wanderson'un pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Paulo'nun sert şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.



14. dakikada Wanderson'un ceza yayı içinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.



22. dakikada Lukoki'nin sağ kanattan yaptığı ortaya ön direkte topla buluşan Paulo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Volkan kornere çeldi.



24. dakikada Clichy'nin hatasında topla buluşan Lukoki'nin ceza sahası içine girerek yaptığı sert vuruşta kaleci Volkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.



49. dakikada Adebayor'un pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Emre'nin aşırtma vuruşunda top kaleci Broun'dan oyun alanına geri döndü.



49. dakikada Lukoki'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Paulo'nun ceza sahası içine girip kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



60. dakikada Elia'nın pasında ceza yayı önünde topla buluşan Gökhan İnler'in çalım atıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.



61. dakikada kaleci Broun'un hatasını değerlendiren Mossoro ceza sahası içinde kaptığı topa yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Broun kornere çeldi.



77. dakikada Emre'nin uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerim Frei kaleciyle karşı karşıya kalarak dokunuşunu yaptı. Meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.



---KÜNYE---



Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Stefan Johannesson xx, Fredrik Nilsson xx, Magnus Sjöblom xx



Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx, Attamah xx, Epureanu xx, Clichy xx, Emre xxx, Gökhan İnler x, Visca xx, Mossoro xxx (Napoleoni dk. 80 ?), Elia xx (Kerim Frei dk. 73 x), Adebayor xx (Mevlüt Erdinç dk. 65 x)



Yedekler: Mert Günok, İrfan Can Kahveci, da Costa, Alparslan Erdem



Teknik Direktör: Abdullah Avcı



Ludogorets: Broun xx, Cicinho xx, Moti xx, Plastun xx, Batista xx, Goralski xx (Sasha dk. 77 x), Anicet xx, Dyakov xx, Lukoki xxx (Campanharo dk. 86 ?), Farias xx, Paulo xxx (Keşerü dk. 58 x)



Yedekler: Renan, Terziev, Vasilev, Kovachev



Teknik Direktör: Dimitar Dimitrov



Sarı kartlar: Elia, Caiçara, Mevlüt Erdinç (Medipol Başakşehir)



(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu / İHA)