Başakşehir Seriye Bağladı! Göztepe'yi de Geçtiler: 2-0

Spor Toto Süper Ligde liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir, Göztepe deplasmanından 3 puanla dönmeyi başardı. Maçın 9. dakikasında Visca'nın penaltısıyla öne geçen turuncu lacivertliler 73'te Bajic'in golüyle rahatladı. Göz-Göz'ü 2-0 ile geçen Başakşehir puanını 30'a çıkarıp en yakın rakibi Kasımpaşa'ya 5 puan fark attı.

BAŞAKŞEHİR, SİVASSPOR'U KONUK EDECEK

Önceki hafta Erzurumspor'a kaybeden sarı kırmızılılar ise 18 puanda kalıp üst sıralara tırmanma şansını kaçırdı. Süper Ligin 14. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Göztepe ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.