Başakşehir Seriye Bağladı! Göztepe'yi de Geçtiler: 2-0
Spor Toto Süper Ligde 13. haftanın kapanış maçında lider Medipol Başakşehir, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 yendi.
Spor Toto Süper Ligde liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir, Göztepe deplasmanından 3 puanla dönmeyi başardı. Maçın 9. dakikasında Visca'nın penaltısıyla öne geçen turuncu lacivertliler 73'te Bajic'in golüyle rahatladı. Göz-Göz'ü 2-0 ile geçen Başakşehir puanını 30'a çıkarıp en yakın rakibi Kasımpaşa'ya 5 puan fark attı.
BAŞAKŞEHİR, SİVASSPOR'U KONUK EDECEK
Önceki hafta Erzurumspor'a kaybeden sarı kırmızılılar ise 18 puanda kalıp üst sıralara tırmanma şansını kaçırdı. Süper Ligin 14. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Göztepe ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.
YORUMLAR (19)
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GÖZTEPEDE İTİRAZ ETTİ EN AZINDAN GİT VARA BİR BAK YOKSA YOK DE AMA BAŞAKŞEHİRE GELİNCE TOPUKLARINIZ KIÇINIZA ÇARPA ÇARPA KOŞUYORSUNUZ YURDUM HAKEMİ. . . . . . AKREP GİBİSİN KARDEŞİM. . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kardeş Başakşehire Başarılar Dileyrum,,Şampiyon Olmalarını Yürekten İsteyruk.Yeterki üç küçükler şampiyon olmasın;)Cevap Yaz 1 Yayından KaldırZAVALLI HAMSİ : Üç küçükler diyerek kendi takımınıda aşşağıladığının farkında değil hamsi kafalı ,bu saatte normal ,laz kafası günde 15 dakika çalışır..:)1 1 Yayından Kaldır
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BAŞAKŞEHİR KATARSPORUN ŞAMPİYONLUĞU HAYIRLI UĞURLU OLSUN. . . . . . . . SATIŞ İŞLEMLERİ BAŞLAMIŞTIR. . . . . ADAM GİTTİ 10 DK SONRA VARA BAKTI. . . GÖRMEK İSTEYEN CIMBIZLA BULURKEN GÖRMEK İSTEMEYEN BURNUNUN UCUNU GÖREMİYOR. . . . . ELLERE VAR DA BİZE YOK MU. . . . . İSTİFA TFF. . . . İSTİFA TÜPÇÜ. . . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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oh ne güzel 4 buyukler birbirini yesin sende aralarindan siyril sampiyon ol o ne güzel yeyin bakalim nereye kadar gidecekCevap Yaz Yayından Kaldır