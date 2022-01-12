Başakşehir, Serdar Gürler ile prensip anlaşmasına vardı

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor forması giyen Serdar Gürler ile prensipte anlaştı.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Medipol Başakşehir, ilk transferini bitirmiye yakın. İstanbul ekibi, Edin Visca'nın Trabzonspor'a transfer olmasının ardından o bölgede doğan boşluğu Konyaspor forması giyen Serdar Gürler ile dolduruyor. Turuncu-lacivertli ekip, prensip anlaşmasına vardığı 30 yaşındaki oyuncuyu İstanbul'a davet etti. Serdar Gürler, bu sezon forma giydiği 20 resmi maçta 4 gol atıp 8 de asist yaptı.

Demirören Haber Ajansı / Sezer Afşar - Spor Haberleri

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