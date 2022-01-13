Başakşehir, Serdar Gürler ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, İttifak Holding Konyaspor'dan Serdar Gürler'i kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Serdar Gürler'in transferi için kulübü İttifak Holding Konyaspor ile anlaşmanın sağlandığı ve oyuncuyla 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Yeni takımında 14 numaralı formayı giyecek Serdar'ın, asbaşkan Mustafa Eröğüt'ün yer aldığı törenle sözleşme imzaladığı vurgulanarak, "Serdar Gürler'e ailemize 'Hoş geldin.' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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