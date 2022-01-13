Serdar Gürler, Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor 'un hücum oyuncusu Serdar Gürler'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Turuncu lacivertli takımın konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz, Serdar Gürler'in transferi için kulübü İttifak Holding Konyaspor ile anlaşmış olup başarılı futbolcuyu 3.5 yıllığına kadrosuna kattı. Takımımızda 14 numaralı formayı giyecek olan kanat oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt yer aldı. Serdar Gürler'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."