Başakşehir Şehir Hastanesinin yollarındaki hummalı çalışma sürüyor
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Başakşehir Şehir Hastanesinin yollarındaki hummalı çalışma sürüyor

Başakşehir Şehir Hastanesinin yollarındaki hummalı çalışma sürüyor İkinci etabının açılışına günler kaldı Korona virüsle mücadeleye güç katacak olan Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin ikinci etabı açılışına gün sayıyor.

Başakşehir Şehir Hastanesinin yollarındaki hummalı çalışma sürüyor
17.05.2020 11:00 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:03

Başakşehir Şehir Hastanesinin yollarındaki hummalı çalışma sürüyor

İkinci etabının açılışına günler kaldı

İSTANBUL - Korona virüsle mücadeleye güç katacak olan Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin ikinci etabı açılışına gün sayıyor. Yolların inşaatındaki hummalı çalışma ve hastane havadan görüntülendi.

Yeni tip korona virüsle mücadeleye güç katacak olan Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin ikinci etabı ve yolları açılışına gün sayıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmayan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapımı üstlenilen yolların inşaatında hummalı çalışmalar sürüyor. 21 Mayıs'ta tam kapasite ile hizmete girmesi planlanan hastanenin yollarındaki son durum havadan görüntülendi. Havadan çekilecek görüntülerde, çalışmaların son aşamaya geldiği görüldü. İnşaat alanında yapılan çalışmaların hız kesmeden devam ettiği gözlemlendi.

Başakşehir Şehir Hastanesinin yollarındaki hummalı çalışma sürüyor

Kaynak: İHA

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