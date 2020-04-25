Başakşehir Şehir Hastanesinin yol çalışmaları devam ediyor
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Başakşehir Şehir Hastanesinin yol çalışmaları devam ediyor

İlk etabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videokonferans yöntemiyle katıldığı törenle açılan Başakşehir Şehir Hastanesinin yol çalışmaları devam ediyor.

25.04.2020 14:19 | Son Güncelleme: 25.04.2020 14:23
Başakşehir Şehir Hastanesinin yol çalışmaları devam ediyor

İlk etabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videokonferans yöntemiyle katıldığı törenle açılan Başakşehir Şehir Hastanesinin yol çalışmaları devam ediyor.

Erdoğan tarafından kısa sürede faaliyete alınacağı müjdelenmesiyle çalışmalarına hız verilen ve 20 Nisan'da ilk etabı açılan hastane, 20 Mayıs'tan itibaren tam kapasiteyle sağlık hizmetini sürdürecek.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sorumluluk alanına dahil edilen Başakşehir Şehir Hastanesi yolunun yapım çalışmaları da aralıksız sürüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda ambulans yolları tamamlanan hastanenin ilk açılan kısımıyla ilgili ulaşım, kesintisiz sağlanıyor. Yol ve peyzaj çalışmaları da hızla devam eden hastaneye ulaşımı sağlayan yolların asfaltlanması yapılırken kavşaklarda da çalışmalar yürütülüyor.

Sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmaması adına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının kararıyla bağlantı yolları Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluk ağına dahil edilen hastanenin TEM Güney Yan Yol bağlantısı yüzde 80 tamamlandı.

Hastane yolları 7,5 kilometre aks uzunluğunda yapılırken, 117 metre 4 ayaklı, 3 açıklıklı ambulans giriş viyadüğünün yapımı da sürüyor. Hastanenin güney yan yol bağlantısı binder seviyesinde tamamlanırken, tretuvar ve bordür imalatları devam ediyor.

Hastanenin 20 Mayıs'taki açılışına kadar TEM Güney Yan Yol, Arnavutköy ve Güvercintepe'nin hastane bağlantı yolları ile ambulans viyadüğü tamamlanacak. Daha sonra, 480 metrelik Sağlıkkent viyadüğünün yapımı gerçekleşecek.

Pandemiyle mücadelede önemli görevler üstlenecek

789 bin metrekare üzerine kurulu, 1 milyon 21 bin metrekare kapalı alana sahip hastanenin toplamda 725 muayene odası ve 2 bin 682 hasta yatağı mevcut.

Hasta yataklarının her biri istenildiğinde yoğun bakım standartlarına dönüştürülebilirken, hastanede 28 doğum salonu, 90 ameliyathane, 16 yataklı yanık ünitesi, yeni doğan ve erişkin olmak üzere toplamda 456 yoğun bakım yatağı bulunuyor.

Üç ana bloktan oluşan Başakşehir Şehir Hastanesi, genel, çocuk, ortopedi, nöroloji, kadın doğum, KVC, onkoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon ile psikiyatri hastanelerini de içinde barındırıyor.

Tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacak.

Kovid-19 ile mücadele sürecinde pandemi hastanesi olarak hizmet verecek tam kapasiteyle 20 Mayıs'ta faaliyete geçmesi planlanan hastane, Türkiye'nin pandemiyle mücadelesinde de önemli görevler üstlenecek.

Başakşehir Şehir Hastanesinin yol çalışmaları devam ediyor

Kaynak: AA

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