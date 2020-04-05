Başakşehir Şehir Hastanesi yollarında hummalı çalışma havadan görüntülendi Başakşehir Şehir Hastanesi yollarında hummalı çalışma havadan görüntülendi Dünyanın en modern cihazlarıyla donatılan ve 20 Nisan'da açılışı yapılacak Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yollarının yapımına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca başlandı.

Başakşehir Şehir Hastanesi yollarında hummalı çalışma havadan görüntülendi

İSTANBUL - Dünyanın en modern cihazlarıyla donatılan ve 20 Nisan'da açılışı yapılacak Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yollarının yapımına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca başlandı. Ekipleri hastane yollarının tamamlanması için gerçekleştirdiği hummalı

çalışma drone ile görüntülendi.

Başakşehir'de yapımı tamamlanan şehir hastanesinin yolları tartışma konusu oldu. Hastane çevresinde bağlantı yollarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında olduğu ve yolların bir türlü yapılmadığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yapımı tamamlanan hastanenin açılması için 20 Nisan tarihini hedef gösterdi. Erdoğan, yolların yapılması için de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na talimat verdi.

Kararın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri, hastane yollarının tamamlanması için yoğun bir çalışma başlattı. Çarşamba gününden itibaren yoğun şekilde çalışan ekipler, yolların yapımında önemli bir mesafe kat etti. Şehir hastanesinin yollarının tamamlanması için gerçekleştirilen hummalı çalışma, drone ile havadan görüntülendi. Arazide iş makineleri ve işçilerin yolları hastanenin açılış tarihine kadar bitirmek için yoğun şekilde çalıştığı görüldü.

Kaynak: İHA