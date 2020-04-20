Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri görüntülendi
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Şehir Hastanesi, Başakşehir, İstanbul, Avrupa

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri görüntülendi

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri görüntülendi Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışı bugün gerçekleşti.

20.04.2020 16:03 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:05
Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri görüntülendi

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri görüntülendi

İSTANBUL - Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışı bugün gerçekleşti. 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip hastanenin korona virüs tedavisinde kullanılacak yoğun bakım üniteleri görüntülendi.

Korona virüs ile mücadelenin yoğun bir şekilde sürdüğü bugünlerde Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Özel İşbirliği modeli ile yapılan İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışı bugün gerçekleşti. Yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip hastanenin korona virüs tedavisinde kullanılacak yoğun bakım üniteleri görüntülendi. 2 bin 40 sismik izolatörle dünyanın en büyük sismik izolatörlü binalarından olan hastanede, deprem izolatörleri sayesinde deprem sırasında ve sonrasında bile operasyonel faaliyetlerde hiçbir aksama olmayacak. Hastanenin, 20 Mayıs'ta tam kapasite ile hizmete girmesi planlanıyor.

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri görüntülendi

Kaynak: İHA

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