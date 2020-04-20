Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı hizmete alındı
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Şehir Hastanesi, Başakşehir, Güncel

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı hizmete alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu an açılışını yaptığımız 155 yoğun bakımda ise 155 ventilatörümüz kurulmuş durumda.

20.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 20.04.2020 14:40
Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı hizmete alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu an açılışını yaptığımız 155 yoğun bakımda ise 155 ventilatörümüz kurulmuş durumda. Bu salgın döneminde özellikle dünyada en çok sorun olan yoğun bakım ve yoğun bakımlarda kullanılan solunum cihazı dediğimiz ventilatörler olmuştur." dedi.

Bakan Koca, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışında yaptığı konuşmada sterilizasyonun hastanenin en önemli yapılarından biri olduğunu vurguladı.

Sterilizasyonun üç ayrı blokta toplamda yaklaşık 5 bin metrekare kapalı alanda kurulduğunu ifade eden Koca, "Merkezi sterilizasyon ünitesinde de yaklaşık 150 personelimiz hizmet vermektedir. Tüm süreç modern cihaz ve sistemlerle donatıldı, özellikle her süreci dijital olarak takip edebiliyoruz." diye konuştu.

"60 yataklı acil servis"

Acil laboratuvarın kampüsün tamamen devreye gimesiyle faaliyete geçeceğini ifade eden Koca, şunları kaydetti:

"Şu anda pandemi hastanesi olarak acil laboratuvarı hizmet vermekte, pandemi sürecinde kurulmuş olan laboratuvar gerekli tetkik ve testleri çalışabilecek düzeyde planlandı. Ayrıca bu dönemde bizim için önemli olan immün plazma için de kan transfüzyon merkezi donanımı tamamlanmış durumda. Kan ürünleri 7/24 hazırlanabilmektedir. Kovit hastaları için de immün plazma üretimi gerçekleştirilebilecek altyapıya sahip olduğunu da söylemek istiyorum."

Koca, acil serviste işlem gören hastaların servise alınmadan önce acil servis personeli tarafından gözetim altında tutulduğunu, hastanın durumuna göre karar verildiğini anlattı.

Bu dönemde acil laboratuvarının başta pandemi için kullanılacağını ve faaliyete geçtiğini ifade eden Koca, şöyle devam etti:

"Özellikle kan transfüzyonu açısından da pandemi döneminde hastalarımıza immün plazma verilmesinin önemli olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede immün plazmanın da hazırlanabilir altyapıya sahip olduğunu ve buradaki hastalarımıza bu plazmayı kullanmak için yeterli bir altyapısının olduğunu da söylemek istiyorum."

Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Laboratuvar personelimiz ne kadar?" sorusuna, "Şu an 50 kişiye yakın faaliyette olan ama süreçte bu sayı en az 300 kişiyi bulabilecek kapasitede, altyapımız buna göre hazırlandı. Şu an pandemi amaçlı kullanacağımız için kan transfüzyonu, immün plazma yapmak üzere de altyapıyı tamamladık. Yani iyileşmiş olan hastadan plazmasını alıp tedavi amaçlı kullanabilir altyapıya sahip olduğunu söylemek istiyorum." diye cevap verdi.

Acil müşahade alanının hastaların acil bakımının, devamında gözetim alanı ve servise alınması şeklinde planlandığını anlatan Koca, acil servisin müşahade ve müdahale alanlarıyla yeterli altyapıya sahip olduğunu dile getirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Acil yatak sayımız ne kadar?" sorusu üzerine, "Acilde müşahade ve müdahale yataklarımız var. Müşahade, müdahale ve gözetim yataklarımız 60'a yakın bu anlamda yatağımız var." diye konuştu.

"155 yoğun bakım yatağı faaliyete geçecek"

Koca, şöyle devam eti:

"Yoğun bakım kapasitesi anlamında tek blokta en fazla Avrupa'da yoğun bakım yatağına sahip bir hastane olduğunu söylemek istiyorum. Ayrıca bütün şehir hastanelerimizde olduğu gibi Başakşehir Şehir Hastanemiz de bütün yatakları yani 2.686 yatağı yoğun bakım altyapısına sahip olup, gerektiğinde hepsi yoğun akım olarak kullanılabilir durumda. Dünyada bu zenginliğe sahip bir başka ülke olmadığını da söylemek istiyorum."

Şu an 450 yoğun bakım yatağının 155'inin açıldığını dile getiren Koca, 155 ventilatörün her bir yoğun bakım odasına konulduğunu ve faaliyete geçtiğini söyledi.

Koca, her yoğun bakım odasının negatif basınçlı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her biri de tekli odalardan oluşmakta, diyaliz altyapısı da olan odalar. 450 yoğun bakım yatağımız aynı zamanda her bir yatağı birer ventilatöre sahip. Yani 456 tane ventilatör bulunmuş olacak. Şu an açılışını yaptığımız 155 yoğun bakımda ise 155 ventilatörümüz kurulmuş durumda. Bu salgın döneminde özellikle dünyada en çok sorun olan yoğun bakım ve yoğun bakımlarda kullanılan solunum cihazı dediğimiz ventilatörler olmuştur. Burada Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde bir prototip firmasının geliştirdiği, devamında Baykar, Sanayi Bakanlığımızın yoğun desteği, ASELSAN ve Arçelik tarafından bu dönemde üretilen ventilatörleri de altını çizerek ifade etmek istiyorum. Yani yerli ve milli vetnilatörümüz bugün itibarıyla üretilmiş ve kullanıma hazır hale getirilmiştir."

Koca, yerli ve milli olarak üretilen 100 ventilatörün hastanede olduğunu ifade ederek, "Biz toplamda mayıs ayı itibarıyla 5 bine kadar üretilmesini planladık ve bunun siparişini erken dönemde vermiş olduk. Bu dönemde üretimi yapan firmalarla birlikte üretim hakkı TÜSEB'de, satış hakkı USAŞ'ta olan Sağlık Bakanlığımızın bu dönemde öncülüğünde gerçekleşen ama Sanayi Bakanlığımızın da yoğun desteğiyle sağlanan Baykar, Arçelik ve ASELSAN'ın burada yoğun emekleri oldu. Önümüzdeki dönemde bu hakları bizde olduğu için üretimi daha da talimatlarınız doğrultusunda arttırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Program sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Bakan Koca, şöyle devam etti:

"Bu modern mekanlara ruh ve can verecek olan sağlık çalışanlarımızdır. Özellikle vatandaşımıza hizmeti dava edinen ve dava şuuruyla hareket eden sağlık çalışanlarımız burada 1 milyon 100 bin, bu çalışanlarımızın dünyada benzeri görülmediği şekilde birlik ve beraberlik içerisinde, özellikle özverili ve fedakar çalışan bir başka millette böylesine güçlü bir sağlık ordusunun olmadığını söylemek istiyorum. Bu pandemiyle mücadelemizde, mücadelemizin kahramanı olan sağlık çalışanlarımızla bu mücadeleyi başarıyla tamamlayacağımıza inanıyorum. Sizlerin takdir ve alkışlarına mazhar olan 1 milyon 100 bin sağlık çalışanımızın bundan sonraki süreçte de takdir ve alkışlarınızı hak edecek şekilde devam ettireceğimize inanıyorum."

(Bitti)

Kaynak: AA

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