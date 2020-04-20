Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı hizmete alındı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı hizmete alındı - Haberler
Şehir Hastanesi, Başakşehir, Avrupa, Güncel

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı hizmete alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "(Başakşehir Şehir Hastanesi) Tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacaktır.

20.04.2020 14:14 | Son Güncelleme: 20.04.2020 14:32
Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı hizmete alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " (Başakşehir Şehir Hastanesi) Tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacaktır." dedi.

Başakşehir Şehir Hastanesi Hizmete Alım ve Yerli Solunum Cihazı Teslim Töreni'nde konuşan Bakan Koca, hastanenin 789 bin metrekare üzerine kurulduğunu, 171 bin metrekare peyzaj alanına sahip olduğunu söyledi.

Koca, "Hastanenin 145 bin metrekare oturum alanı mevcut. Toplam kapalı alanı ise 1 milyon 21 bin metrekaredir. Hastanemiz birçok lojistik mekanları bulundurmakta ve 1 milyon metrekare kapalı alan, 304 bin metrekaresi medikal alanı oluşturmaktadır. 1713'ü açık 6 bin 421'i kapalı olmak üzere toplamda 8 bin 134 araçlık otopark kapasitesi bulunmaktadır. Toplamda 725 muayene odası ve 2 bin 682 hasta yatağı bulunmaktadır. Bu hasta yatakları, yine her biri istenildiğinde yoğun bakım standartlarına dönüştürülebilecek yataklardır." ifadelerini kullandı.

Hastanede 28 doğum salonu, 90 ameliyathane, 16 yataklı yanık ünitesi, yeni doğan ve erişkin olmak üzere toplam 426 yoğun bakım yatağının mevcut olduğunu söyleyen Koca, hastanede trijenerasyon sistemi kullanılarak yüzde 50 enerji ihtiyacının karşılandığını ve yağmur sularının depolanarak peyzaj sulamasında kullanıldığını belirtti.

"3 bin 466 kamera ile güvenlik kontrolü yapılıyor"

Hastanenin tam otomasyon özelliğine sahip akıllı bina sistemiyle donatıldığını aktaran Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kampüs içi bisiklet yolları, park alanlarıyla, hibrit araç şarj üniteleri içeren, yeşil bina sertifikası alacak seviyede enerji ve çevre dostu tasarımlarla inşa edilmiştir. Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ardından Sancaktepe Şehir Hastanesi'ni de devreye aldığımızda, İstanbul'un iki yakasında en modern teknik donanıma sahip iki büyük sağlık üssümüz olacak. Asya ile Avrupa'nın kavşak noktasındaki stratejik konumuyla dünyanın sayılı büyükşehirlerinden olan İstanbulumuz, iki yakadaki şehir hastanelerimizle birlikte sağlık altyapısı bakımından da dünyanın en başta gelen şehri olacaktır."

Koca, tüm kampüste 3 bin 466 Full HD ve gece görüş özellikli kamera ile güvenlik kontrolü yapılacağını dile getirdi.

Bakan Koca, çocuk acil servis ve girişinde toplam 30 bin metrekare içerisinde hem çocuk hem erişkin hem de kadın doğum acil servislerinin bulunduğunu anlatarak, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin 8 ayrı branş hastanesini içinde barındırdığını kaydetti. Koca, bu hastanelerin genel hastane, çocuk hastanesi, ortopedi hastanesi, nöroloji hastanesi, kadın doğum hastanesi, KVC hastanesi, onkoloji hastanesi, fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi ile psikiyatri hastanelerinden oluştuğunu söyledi.

Hastanenin, tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacağını vurgulayan Koca, binanın 2 bin 68 deprem izolatörünün kullanıldığı tek blokta en büyük yapı olduğuna da dikkati çekti.

Koca, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin mayıs ortasında tümüyle faaliyete geçeceğini aktararak, "Bu pandemi salgın mücadelesinde bizim en güvenli limanlarımızdan biri, şehir hastaneleri olmuştur. Bugün kadın doğum ve çocuk hastanelerinin yataklı servislerini hizmete almış oluyoruz, şimdilik bu bölümleri pandemi hastanesi olarak kullanacağız. Sadece pandemi hastaları hedeflendiği için doğrudan hasta muayenesi şeklinde değil, il genelinde yatış kararı verilmiş hastalarımızın 112 aracılığıyla nakledilerek yatırılması planlandı. Böylece bugün için 155 yoğun bakım yatağıyla birlikte 1035 nitelikli yatağı daha sağlık sistemimize katmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Hastanede iki adet konferans salonu olduğu bilgisini veren Koca, bu hastanelerin aynı zamanda üniversiteyle iş birliği içinde olduğu için konferans salonlarının kütüphaneden sonra en fazla ihtiyaç duyulan alanlar olduğunu vurguladı.

"Her hasta odası yoğun bakıma dönüştürülebilme özelliğine sahip"

Bakan Koca, diğer şehir hastanelerinde olduğu gibi Başakşehir Şehir Hastanesi'nin her hasta odasının gerekli ekipmanla yoğun bakıma dönüştürülebilme özelliğine sahip olduğunun altını çizdi.

Çocuk servisleri bölümlerinin çocuk ergonomisine göre tasarlandığını söyleyen Koca, çocuk hastanesinin yataklı servislerinde çocuk oyun mahalleri ve peyzajların bulunduğunu, pandemi döneminde bu mekanların kullanılmayıp çocuk hastanesi devreye girdiğinde tamamlanacağını ifade etti.

Sağlık Bakanı Koca, şöyle devam etti:

"Tomografi, ultrason acil görüntüleme merkezinde tomografi ve röntgen cihazları hazır durumdadır. Hastane en gelişmiş tıbbi görüntüleme cihazlarıyla donatılmıştır. Toplamda 7 adet tomografi, 7 adet MR cihazı mevcut. Ekokardiyografi ile birlikte 24 ultrason cihazı var. Özellikle kanser tanısında kullandığımız PET-CT ve SPECT/CT cihazları da toplamda 4 tane planlanmış durumda. Hastane tümüyle devreye girdiğinde hem teşhis hem de tedavide en gelişmiş cihazların hizmet verileceği şekilde planlandı."

Merkezi Yardım Masası birimini de tanıtan Koca, hizmetin zamanında ve kaliteli verilmesi için sunulan hizmetin performansının ölçüleceğini kaydetti. Kampüsün çok sayıda hastaneyi barındırması ve yüksek kapasiteye sahip olması dolayısıyla hastaların sorunlarının çözülmesi için özel bir organizasyonun gerektiğini vurgulayan Koca, bu nedenle yardım masasının oluşturulduğunu ifade etti.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan'dan 'Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?' sorusuna herkesi umutlandıran yanıt Haberler
Erdoğan'dan "Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?" sorusuna herkesi umutlandıran yanıt
Oğlunun can sıkıntısını gidermek isteyen baba, bedelini ağır ödedi Haberler
Oğlunun can sıkıntısını gidermek isteyen baba, bedelini ağır ödedi
Kavga eden Yasin ve Barış diskalifiye olacak mı? Acun sessizliğini bozdu Haberler
Kavga eden Yasin ve Barış diskalifiye olacak mı? Acun sessizliğini bozdu
'Varlık sebebim' dediği annesi, koronavirüse yenik düştü Haberler
"Varlık sebebim" dediği annesi, koronavirüse yenik düştü
Koronavirüsün erken bir belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsün erken bir belirtisi daha ortaya çıktı
İhbar ettiği ailesiyle arası bozulan genç, Bakan Koca'dan yardım istedi Haberler
İhbar ettiği ailesiyle arası bozulan genç, Bakan Koca'dan yardım istedi
Son Dakika: Erdoğan'dan yerli solunum cihazı üreten firmalara gözdağı: Ayda 5 bini üretemezseniz hesabını sorarız
Son Dakika: Erdoğan'dan yerli solunum cihazı üreten firmalara gözdağı: Ayda 5 bini üretemezseniz hesabını...
Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım
Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım
Bilim Kurulu üyesine canlı yayında soruldu: Sokağa çıkma yasağı 4 gün olur mu?
Bilim Kurulu üyesine canlı yayında soruldu: Sokağa çıkma yasağı 4 gün olur mu?
Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu
Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu
Madagaskar'dan umut veren açıklama: Koronavirüsün ilacını bulduk, bugün piyasaya sürülecek
Madagaskar'dan umut veren açıklama: Koronavirüsün ilacını bulduk, bugün piyasaya sürülecek
Sivaslı hayırsever, 10 bakkalın veresiye defterini satın aldı
Sivaslı hayırsever, 10 bakkalın veresiye defterini satın aldı
HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Umutsuz değiliz
HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Umutsuz değiliz
Balkondan konser veren 19'luk gence polis sirenle eşlik etti
Balkondan konser veren 19'luk gence polis sirenle eşlik etti
Batuhan Karadeniz: PSV ve Ajax'ı reddedip Eskişehirspor'a gittim
Batuhan Karadeniz: PSV ve Ajax'ı reddedip Eskişehirspor'a gittim
Yasakları hiçe sayıp çocuğuyla dışarıda yakalanan baba, ceza yememek için polise direndi
Yasakları hiçe sayıp çocuğuyla dışarıda yakalanan baba, ceza yememek için polise direndi
Cezadan kurtulmak için başkasının plakasıyla trafiğe çıkan şahıs, 12 bin lira ceza yedi
Cezadan kurtulmak için başkasının plakasıyla trafiğe çıkan şahıs, 12 bin lira ceza yedi
Yasağı hiçe sayıp aracında son ses Sagopa Kajmer dinleyen gencin gezisi, cezayla bitti
Yasağı hiçe sayıp aracında son ses Sagopa Kajmer dinleyen gencin gezisi, cezayla bitti
Haftalık burç yorumları 20 - 26 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 20 - 26 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Usta şoför, aynı gün iki kez freni patlayan kamyonla facianın eşiğinden döndü
Usta şoför, aynı gün iki kez freni patlayan kamyonla facianın eşiğinden döndü
Malatya'da 82 yaşındaki anne ile 63 yaşındaki oğlu koronavirüsü yendi
Malatya'da 82 yaşındaki anne ile 63 yaşındaki oğlu koronavirüsü yendi
Osmaniye'de kavga ihbarına giden polisleri darp eden saldırganlar, serbest kaldı
Osmaniye'de kavga ihbarına giden polisleri darp eden saldırganlar, serbest kaldı
Son Dakika: 19 Nisan'da açıklanan verilerin ardından ülkelerin koronavirüs vaka sayısında son durum
Son Dakika: 19 Nisan'da açıklanan verilerin ardından ülkelerin koronavirüs vaka sayısında son durum
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la koronavirüsü görüştü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la koronavirüsü görüştü
Devlet Bahçeli'nin TBMM Özel Kalem Müdürü, hamur açtığı anları paylaştı
Devlet Bahçeli'nin TBMM Özel Kalem Müdürü, hamur açtığı anları paylaştı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den klima uyarısı: Koronavirüs bulaşma olasılığını artırır
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den klima uyarısı: Koronavirüs bulaşma olasılığını artırır
Avusturya'nın şampiyon dövüşçüsü Willi Ott, Müslüman oldu
Avusturya'nın şampiyon dövüşçüsü Willi Ott, Müslüman oldu
İtalya'nın Carpi kentinde Belediye Başkanı Alberto Bellelli, koronavirüse karşı Kur'an-ı Kerim okuttu
İtalya'nın Carpi kentinde Belediye Başkanı Alberto Bellelli, koronavirüse karşı Kur'an-ı Kerim okuttu
Türk doktor, koronavirüs hastası iyileşince Michael Jackson dansı yaptı
Türk doktor, koronavirüs hastası iyileşince Michael Jackson dansı yaptı
Acil tıp teknisyeni, 'Evde Kal' çağrılarına uymayan ailesini kolluk kuvvetlerine ihbar etti
Acil tıp teknisyeni, "Evde Kal" çağrılarına uymayan ailesini kolluk kuvvetlerine ihbar etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özlem Zengin Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Deniz Seki Hande Yener Demet Akalın Murat Dalkılıç
Spor Ergin Ataman Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan İtalya Twitter Futbolcu
Şu an buradasınız: Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı hizmete alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.4.2020 15:36:54. #1.15#
title