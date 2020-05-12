Başakşehir Şehir Hastanesi, Japon basınında
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Başakşehir Şehir Hastanesi, Japon basınında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan'ın açıklamalarına yer veren Japon basını, Başakşehir Şehir Hastanesinin 21 Mayıs'ta yapılacak açılışına Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin de telekonferans ile katılacağını duyurdu.

Başakşehir Şehir Hastanesi, Japon basınında
12.05.2020 16:11 | Son Güncelleme: 12.05.2020 16:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan'ın açıklamalarına yer veren Japon basını, Başakşehir Şehir Hastanesinin 21 Mayıs'ta yapılacak açılışına Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin de telekonferans ile katılacağını duyurdu.

Türk-Japon ortaklığı ile kamu özel işbirliği modeli kapsamında inşa edilen Başakşehir Şehir Hastanesinin açılışına günler kala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış hakkındaki açıklaması Japonya basınında yer buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı "Başakşehir Şehir Hastanesinin açılışını Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yle video konferans yöntemi ile birlikte gerçekleştireceğiz" açıklamasını okuyucularına duyuran medya kuruluşları, yaklaşık 2 bin 700 yatakla hizmet verecek hastanenin kapasitesine dikkat çekti. Dev sağlık kompleksini Japonya'nın en büyük hastanesi ile kıyaslayan basın kuruluşları, "Bin 400 yatak kapasitesi ile Japonya'nın en büyüğü olan Fujita Üniversitesi Hastanesinden daha büyük" ifadelerine yer verdi.

Aynı zamanda korona virüs tedavisinde büyük rol oynayacağı ifade edilen hastanenin, Covid-19 hastalarını kabul etmeye başladığına dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı

Dün yaptığı açıklamada hastanenin açılışına Japonya Başbakanı Abe'nin de katılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeşilköy ve Sancaktepe hastanelerimiz ile Sultan II. Abdulhamid'in emaneti olan Hadımköy Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesinin inşaatını inceledik. 20 Nisan'da 2 bin 600 yatak kapasiteli Başakşehir Şehir Hastanemizin açılışını Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yle video konferans yöntemi ile birlikte gerçekleştireceğiz. Hastanemizin ikinci etabını Sayın Abe ile birlikte telekonferans iştiraki ile 21 Mayıs'ta hizmete açıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. - TOKYO

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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