Başakşehir Şehir Hastanesi çam ve sakura ile donatıldı
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Başakşehir Şehir Hastanesi çam ve sakura ile donatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip şehir hastanesinin ismini Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak açıkladı.

Başakşehir Şehir Hastanesi çam ve sakura ile donatıldı
19.05.2020 15:25 | Son Güncelleme: 19.05.2020 15:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip şehir hastanesinin ismini Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak açıkladı. Türk-Japon işbirliğiyle yapılan hastane çevresine Başakşehir Belediyesi tarafından çam ve sakura ağaçları dikildi.

Türk-Japon işbirliğiyle yapımı tamamlanan ve dünyanın en büyük sağlık komplekslerinden biri olan şehir hastanesinin ismi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hastanenin ismini açıklamasının ardından, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun talimatıyla, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin çevresindeki 15 dönümlük alanda çalışma başlatıldı.

ŞEHİR HASTANESİ'NE BİNİ AŞKIN AĞAÇ

Başakşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilisi peyzaj mimarı Özkan Özaslan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi çevresinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Talimatla birlikte alanda personelle ağaç dikimi yaptıklarını ifade eden Özaslan, 15 dönümlük alana binden fazla ağaç diktiklerini söyledi. Bu ağaçlardan bir kısmının çam, bir kısmının da sakura olduğunu vurguladı. Başakşehir Belediyesi'nin şehir hastanesi çevresine çam ve sakura ağaçları dikim çalışması, hastanenin resmi açılışı öncesi tamamlandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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