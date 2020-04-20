BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ BUGÜN AÇILIYOR 1
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Şehir Hastanesi, Başakşehir, Güncel

BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ BUGÜN AÇILIYOR 1

Yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı bugün açılıyor.

20.04.2020 10:19 | Son Güncelleme: 20.04.2020 10:28
BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ BUGÜN AÇILIYOR 1

Yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı bugün açılıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Özel İşbirliği modeli ile yapılan İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı bugün açılıyor. Başakşehir Şehir Hastanesi yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip. Şehir hastanesinde 469 yatak kapasiteli Genel Hastane, 327 yatak kapasiteli Kalp ve Damar Hastalıkları, 311 yatak kapasiteli Ortopedi ve Nöroloji, 521 yatak kapasiteli Çocuk, 359 yatak kapasiteli Kadın Doğum, 367 yatak kapasiteli Onkoloji, 128 yatak kapasiteli Psikiyatri ve 200 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bulunuyor.

İlk etabı bugün açılacak olan hastanene çevresindeki yolların büyük bir kısmının tamamlandığı görüldü. Öte yandan hastaneye ulaşım için İETT otobüslerinin de seferle başladığı görüldü. İETT'nin internet sitesinden ise şehir hastanesinden geçen otobüslerin hat bilgileri paylaşıldı. Sitede paylaşılan seferler ise şöyle; (MK22)-Taşoluk Peronlar Fenertepe-Başakşehir Metrokent, (79E) Kayabaşı KiptaşKayaşehir-Eminönü, (79B) Kayaşehir-Bakırköy, (MK22 )Taşoluk PeronlarFenertepe-Başakşehir Metrokent, (78F) Başakşehir-Fenertepe-Metrokent.

BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ BUGÜN AÇILIYOR 1

Kaynak: DHA

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