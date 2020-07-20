Başakşehir şampiyon oldu Mehmet Topal tarih yazdı Süper Lig 2019-2020 sezonunda ligin bitimine 1 hafta kala Başakşehir şampiyon olurken, sezon başında takım kadrosuna katılan milli futbolcu Mehmet Topal da şampiyonlukla birlikte adını spor tarihine yazdırdı.

Süper Lig 2019-2020 sezonunda ligin bitimine 1 hafta kala Başakşehir şampiyon olurken, sezon başında takım kadrosuna katılan milli futbolcu Mehmet Topal da şampiyonlukla birlikte adını spor tarihine yazdırdı. Topal; Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'de şampiyonluk yaşayarak 3 farklı kulüpte bu başarıya ulaşan ilk futbolcu oldu.

Topal, Süper Lig'de forma giydiği üç farklı takımda şampiyonluk sevinci yaşayan ilk ve tek futbolcu unvanını alarak bir rekora imza attı. Topal, 2004 yılında adım attığı profesyonel futbol kariyerinde ilk şampiyonluğunu 2007-2008 sezonunda Galatasaray'da, ikinci şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'de, üçüncüsünü ise bu sezon Başakşehir'de yaşadı.

21. yüzyılda bunu başaran tek futbolcu

Avrupa liglerinde 20. yüzyılda bu başarıya ulaşan 9 futbolcu oldu. Ancak 21. yüzyılda Avrupa ve dünya liglerinde Mehmet Topal haricinde kimse henüz bu unvana ulaşamadı. İşte geçmişte aynı sevinci yaşayan o isimler ve forma giydikleri takımlar:

SERI A

Giovanni Ferrari (Juventus, Inter, Bologna)

Flippo Cavalli (Torino, Juventus, Inter)

Sergio Gori (Inter, Cagliari, Juventus)

Pietro Fanna (Juventus, Verona, Inter)

Aldo Serena (Juventus, Inter, Milan)

Attilio Lombardo (Sampdoria, Juventus, Lazio)

LIGUE 1

Bernard Gardon (Nantes, Monaco, St. Etienne)

Patrick Battiston (St. Etienne, Boreaux, Monaco)

Alain Roche (Bordeaux, Marseille, PSG) - İSTANBUL

Kaynak: İHA