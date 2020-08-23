Başakşehir salonda çalıştı
Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı salon çalışmasıyla sürdürdü.
23.08.2020 15:24 | Son Güncelleme: 23.08.2020 16:25
Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı salon çalışmasıyla sürdürdü.
Başakşehir, Süper Lig'de 2020-2021 sezonu hazırlıklarına bugün salonda gerçekleştirdiği çalışmayla devam etti. Günün ilk antrenmanını salonda tamamlayan turuncu lacivertliler, saat 18.00'de ise saha idmanıyla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İHA