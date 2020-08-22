Başakşehir salonda çalıştı
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı salon çalışmasıyla sürdürdü.
22.08.2020 15:13 | Son Güncelleme: 22.08.2020 16:03
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı salon çalışmasıyla sürdürdü.
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu hazırlıklarına dün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği idmanla başlayan Başakşehir, bugün ise salonda çalıştı. Salon çalışmalarıyla günün ilk antrenmanını tamamlayan turuncu lacivertliler, saat 18.00'de ise sahaya inerek hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İHA