Başakşehir, Ruben Ribeiro Transferini Bitiriyor

Medipol Başakşehir sezon bitmeden transfer harekatına başladı. Bu sezon şampiyonluk yarışını sürdüren İstanbul ekibi Portekizli orta saha Ruben Ribeiro için Portekiz'e çıkarma yaptı.

2 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Medipol Başakşehir Sporting Lizbon'un devre arasında Rio Ave'den 400 bin euroya kadrosuna kattığı 30 yaşındaki oyuncusu için 2 milyon euroluk teklif yaptı. Portekiz ekibinin ise yetenekli futbolcu için 4 milyon Euro istedi.

Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği orta saha oyuncusunun transferini sezon sonuna kadar bitirmesi bekleniyor.

SAĞ VE SOL KANAT OYNAYABİLİYOR

Fanatik'in haberine göre; bu sezon Rio Ave ve Sporting Lizbon formasıyla 39 maça çıkan Ribeiro 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Asıl mevkisi forvet arkası olan 30 yaşındaki futbolcu sağ ve sol kanat da oynayabiliyor.