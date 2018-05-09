Başakşehir, Ruben Ribeiro Transferini Bitiriyor
Medipol Başakşehir, Sporting Lizbon forması giyen 30 yaşındaki Ruben Ribeiro için Portekiz ekibinin kapısını çaldı.
Medipol Başakşehir sezon bitmeden transfer harekatına başladı. Bu sezon şampiyonluk yarışını sürdüren İstanbul ekibi Portekizli orta saha Ruben Ribeiro için Portekiz'e çıkarma yaptı.
2 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Medipol Başakşehir Sporting Lizbon'un devre arasında Rio Ave'den 400 bin euroya kadrosuna kattığı 30 yaşındaki oyuncusu için 2 milyon euroluk teklif yaptı. Portekiz ekibinin ise yetenekli futbolcu için 4 milyon Euro istedi.
Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği orta saha oyuncusunun transferini sezon sonuna kadar bitirmesi bekleniyor.
SAĞ VE SOL KANAT OYNAYABİLİYOR
Fanatik'in haberine göre; bu sezon Rio Ave ve Sporting Lizbon formasıyla 39 maça çıkan Ribeiro 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Asıl mevkisi forvet arkası olan 30 yaşındaki futbolcu sağ ve sol kanat da oynayabiliyor.
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BU DERENİN SUYU NERDEN GELİYOR. YA SEN ANLATAMIYONYA BEN ANLAYAMIYRUM.Cevap Yaz Yayından Kaldır