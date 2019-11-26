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Başakşehir, Roma'ya hazırlanıyor

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci hafta mücadelesinde Roma ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

26.11.2019 14:18 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:19
Başakşehir, Roma'ya hazırlanıyor

, UEFA Ligi'nin 5'inci hafta mücadelesinde ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. 

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalar ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas oyunuyla devam eden antrenman çift kale maçla sona erdi.Turuncu lacivertli takımda teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcu yarın saat 18.00'de basın toplantısı düzenleyecek. Başakşehir, 18.30'da ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilecek antrenmanla çalışmalarını tamamlayacak. 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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