Başakşehir - Roma maçında anons!

28.11.2019 23:05 | Son Güncelleme: 28.11.2019 23:05

Medipol Başakşehir-Roma karşılaşmasında İtalyan ekibinde forma giyen Lorenzo Pellegrini'nin başına isabet eden yabancı maddeden dolayı statta anons yapıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Başakşehir - Roma müsabakasında tribünden atılan bir yabancı madde İtalyan ekibi futbolcusu Lorenzo Pellegrini'ye isabet etti. Daha sonra maçın hakemi Ovidiu Alin Haegan, 55. dakikada kenara geldi ve anons yapılmasını istedi. Karşılaşmanın 5-10 dakika durdurulduğu açıklandı ve UEFA tarafından hazırlanan ırkçılığa karşı anons yapıldı.

Saha kenarında tedavisi yapılan Pellegrini oyuna geri döndü.

(İHA)

Kaynak: İHA