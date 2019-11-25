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Başakşehir-Roma karşılaşmasına Rumen hakem

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki temsilcimiz Medipol Başakşehir'in 5'inci haftada perşembe günü evinde İtalyan ekibi Roma ile yapacağı maçı, Rumen hakem Ovidiu Hatega yönetecek.

25.11.2019 14:11 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:11
Başakşehir-Roma karşılaşmasına Rumen hakem

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki temsilcimiz Medipol 'in 5'inci haftada perşembe günü evinde İtalyan ekibi ile yapacağı maçı, Rumen hakem Ovidiu Hatega yönetecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada, Hatega'nın yardımcılıklarını Octavian Şovre ve Sebastian Gheorghe yapacak. Maçta dördüncü hakem olarak ise Sebastian Coltescu görev yapacak.


Kaynak: DHA
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