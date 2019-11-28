Başakşehir - Roma: 0-3

28.11.2019 22:53 | Son Güncelleme: 28.11.2019 22:53

Sezer AFŞAR/

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Ovidiu Hategan, Octavian Sovre, Sebastian Gheorge

BAŞAKŞEHİR: Mert - Ponck, Skrtel (Dk. 52 Berkay Özcan), Epureanu (Dk. 46 Robinho), Clichy, Mehmet Topal , Azubuike, İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen (Dk. 16 Behich), Visca, CrivelliROMA: Lopez - Santon, Mancini, Smalling, Kolarov (Dk. 53 Spinazzola), Veretout, Diawara, Zaniolo, Pellegrini (Dk. 71 Cengiz Ünder), Kluivert, Dzeko (Dk. 72 Mkhitaryan)GOLLER: Dk. 30 (P) Veretout, Dk. 40 Kluivert, Dk. 45 Dzeko (Roma)SARI KARTLAR: Mehmet Topal, Okan Buruk (TD) (Başakşehir) - Kolarov (Roma)

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5'inci maçında Başakşehir kendi sahasında Roma'yı konuk etti. İtalyan ekibi, Veretout, Kluivert ve Dzeko'nun golleriyle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.Başakşehir bu mağlubiyetle birlikte 7 puanla 3'üncü sıraya gerilerken, Roma ise 8 puanla ikinci sıraya yükseldi. Başakşehir, son hafta Mönchengladbach deplasmanından galibiyetle ayrılması halinde bir üst tura yükselecek.

5'inci dakikada ani gelişen Başakşehir atağında İrfan Can'ın pasında topla buluşan Visca'nın ceza sahasına girmeden sağ ayağıyla yaptığı plase vuruşu yandan dışarı çıktı.14'üncü dakikada Pellegrini'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Dzeko'nun sol ayağıyla çektiği şutu, kaleci Mert iki hamlede kontrol etti.28'inci dakikada Roma penaltı kazandı. Kolarov sol kanattan pasını ceza sahası içerisindeki Pellegrini'ye çıkardı. Bu oyuncunun yerden vuruşunda top Mehmet Topal'ın eline çarptı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.30'uncu dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Veretout, topla kaleciyi ayrı köşelere yollayarak takımını öne geçirdi: 0-1.40'ıncı dakikada Roma farkı 2'ye çıkardı. Pellegrini'nin savunma arkasına yolladığı pasa hareketlenen Kluivert'ın sağ ayağıyla vuruşunda top kaleci Mert'in sağından filelerle buluştu: 0-2.45'inci dakikada Roma'nın 3'üncü golü geldi. Pellegrini'nin havadan ceza sahasına yolladığı pasa hareketlenen Dzeko'nun topu kontrol ettikten sonra yaptığı sert şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-3.Karşılaşmanın ilk yarısı Roma'nın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.58'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Diawara, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı ancak top auta gitti.85'inci dakikada sol kanattan Clichy ceza sahasına ortasını yaptı ancak savunma topu uzaklaştırdı.Müsabaka deplasman ekibinin 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.MAÇ DURDUBaşakşehir - Roma karşılaşması deplasman ekibi oyuncusu Lorenzo Pellegrini'nin kafasına tribünden atılan yabancı bir maddenin isabet etmesinden dolayı kısa süreliğine durdu.UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 5'inci haftasında oynanan Başakşehir - Roma karşılaşması kısa süreliğine durdu. 53'üncü dakikada Roma'nın kullanacağı köşe vuruşu öncesinde Pellegrini'ye atılan yabancı maddeden dolayı oyuncu kenara geldi. 55'inci dakikada ise Rumen hakem Ovidiu Hategan maçı durdurarak güvenlik anonsu istedi. Lorenzo Pellegrini, tedavi için kenara gelirken hakem karşılaşmayı 58'inci dakikada kaldığı yerden devam ettirdi.CENGİZ ESKİ TAKIMINA KARŞI FORMA GİYDİ

Bir dönem Başakşehir forması giyen milli oyuncu Cengiz Ünder, eski takımına karşı ilk kez forma giydi. Ünder, 71'inci dakikada Pellegrini'nin yerine oyuna girerken tribünlerden büyük alkış aldı.

Kaynak: DHA