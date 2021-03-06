Başakşehir, Ramazan'da yeni bir camiye daha kavuşuyor
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Başakşehir, Ramazan'da yeni bir camiye daha kavuşuyor

06.03.2021 10:03 | Son Güncelleme: 06.03.2021 10:06
Başakşehir, Ramazan'da yeni bir camiye daha kavuşuyor

Başakşehir'de, hayırseverlerin desteğiyle Kayaşehir 7. Bölge'de yapılan Gülendam Hatun Camii'nin inşaatında sona gelindi.

Başakşehir'de, hayırseverlerin desteğiyle Kayaşehir 7. Bölge'de yapılan Gülendam Hatun Camii'nin inşaatında sona gelindi. Çalışmaları yerinde inceleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Ramazan ayı içerisinde camimizi ibadete açacağız" dedi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 7. Bölge'de yapımı devam eden Gülendam Hatun Camii inşaatında incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Başkan Kartoğlu, hayırseverlerin desteği ile yapımına vesile oldukları Gülendam Hatun Camii'nde sona gelindiğini söyledi.

Bin 200 kişi ibadet edebilecek

Yeni camide aynı anda bin 200 kişinin ibadet edebileceğini belirten Başkan Kartoğlu, "Cami içerisinde kadınlarımızın rahat bir şekilde ibadetlerini yerine getirecekleri ayrı bir alan da yer alıyor. Üç aylarımızın en hayırlı ve bereketli günlerinde camimizi ibadete açarak Ramazan ayı içerisinde ibadetlerimizi komşularımızla birlikte yapacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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