Başakşehir rahat nefes aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başakşehir rahat nefes aldı

Başakşehir rahat nefes aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Düşme potasındaki rakibi BB Erzurumspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, rahat bir nefes aldı.

Düşme potasındaki rakibi BB Erzurumspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, rahat bir nefes aldı. Ateş hattından biraz da olsa uzaklaşan turuncu-lacivertliler, evinde MKE Ankaragücü karşısında da kazanıp alt sıralarla farkı açmak istiyor.

Süper Lig'in 38. haftasında Başakşehir, konuk olduğu BB Erzurumspor'u, 1-0 geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı maçta 2-1 yendi. Kümede kalma adına direkt rakibiyle oynadığı müsabakada önemli bir geri dönüşe imza atan Aykut Kocaman'ın takımı, puanını 40 yaparak 15. sıraya yükseldi.

Sıradaki hedef MKE Ankaragücü

Erzurum galibiyetiyle nefes alan M. Başakşehir'in sıradaki hedefi ise MKE Ankaragücü. Ankara temsilcisinin, Gaziantep FK'ya kaybetmesiyle rakibinin önüne geçen turuncu-lacivertli takım, Fatih Terin Stadı'nda 3 Mayıs Pazartesi günü oynayacağı karşılaşmada da mutlak 3 puan peşinde olacak. Galip geldiği takdirde 43 puana ulaşacak Başakşehir, iyiden iyiye alt sıralardan da uzaklaşacak. Aykut Kocaman'ın öğrencileri eğer kaybederse Ankaragücü 41 puanla İstanbul temsilcisinin 1 puan yukarısına çıkacak. 38 puanlı Kayserispor da olası bir galibiyette puanını 41 yapacak ve turuncu-lacivertliler yeniden 17. sıraya gerileyecek.

Ayrıca 37'şer puanlı Kasımpaşa ve Erzurumspor da kazanmaları durumunda Başakşehir'le aynı puana gelecek.

Başakşehir - Ankaragücü beraberliğinde ise iki takımın sıralamasında bir değişim yaşanmayacak.

Gulbrandsen yine sahnede

Erzurumspor mücadelesinin 84. dakikasında attığı golle takımına kritik 3 puanı kazandıran Norveçli futbolcu Gulbrandsen, ligin ilk yarısında da Erzurum'u boş geçmemişti. Başakşehir'in, sahasında 1-0 kazandığı müsabakada turuncu-lacivertlilerin tek golünü kaydeden yine 28 yaşındaki oyuncuydu.

Süper Lig'de 7, Türkiye Kupası'nda da 4 golü bulunan Fredrik Gulbrandsen, M. Başakşehir'in en skorer oyuncusu konumunda. - İSTANBUL

Başakşehir rahat nefes aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yılmaz Vural hakemlere sert çıktı: Kimse babanızın oğlu değil, yanında küfür ediliyor ve duymazdan geliyorsun!
Yılmaz Vural hakemlere sert çıktı: Kimse babanızın oğlu değil, yanında küfür ediliyor ve duymazdan geliyorsun!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Vedat Bilgin Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Hakan Altun Hande Erçel
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Gökhan Töre Ali Tandoğan Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başakşehir rahat nefes aldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 11:06:11. #1.15#

title