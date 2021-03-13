Başakşehir Radyo Akademi'de 3'üncü dönem başladı
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Başakşehir Radyo Akademi'de 3'üncü dönem başladı

13.03.2021 15:03 | Son Güncelleme: 13.03.2021 15:35
Başakşehir Radyo Akademi'de 3'üncü dönem başladı

Başakşehir'de 'mutluluğun sesi'ne yeni sesler katmak için kurulan Radyo Akademi, radyocu olmak isteyenleri usta radyocularla bir araya getirmeye devam ediyor.

Başakşehir'de 'mutluluğun sesi'ne yeni sesler katmak için kurulan Radyo Akademi, radyocu olmak isteyenleri usta radyocularla bir araya getirmeye devam ediyor. Radyo Akademi'nin 3. döneminde mülakatla belirlenen 15 kursiyerin 6 hafta sürecek eğitimleri başladı.

13 Şubat 2020'de yayın hayatına başlayan Radyo Başakşehir bünyesinde kurulan Radyo Akademi, radyoculuk eğitimi almak isteyen onlarca gençlerin ilgi odağı oldu. İlk iki dönem yüzlerce başvurunun yapıldığı akademide, yoğun istek üzerine üçüncü dönem dersleri başladı.

Alanında önemli radyocularla eğitim

Başakşehir Belediyesi Radyo Akademi'deki dersler için Türkiye'nin önemli radyocularını aynı çatı altında bir araya getirildi. Üçüncü dönemin ilk gününde Gönül Dostu Şener Radyo programcılığı, Ersin Koçbuğ radyo tarihi ve podcast, Erkan Koç diksiyon, Arzu Kaya radyoda haber teknikleri, Umut Kuzkaya prodüksüyon teknikleri ve program, Akif Özcan ise kurumsal iletişim ve reklam konularındaki tecrübelerini gençlerle paylaştı.

İstanbul'un dört bir yanından geldiler

İstanbul'un çeşitli ilçelerinden Radyo Akademi eğitimlerine katılan kursiyerler, Türkiye'nin en ünlü radyocularıyla tanışmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Radyo eğitimi için Çekmeköy'den Başakşehir'e gelen Serpil Gören Sever, Başakşehir Belediyesine teşekkür ederek, bu eğitimin kendisi gibi radyoculuk sektörüne gönül vermiş gençler için faydalı olacağını belirtti.

Radyo Başakşehir'i dinlerken Radyo Akademi eğitimlerinden haberdar olan Muammer Gece ise avantajlı ve güzel bir proje olduğunu belirterek aralarından iyi radyocuların çıkması temennisinde bulundu. Sarıyer'den eğitime gelen Burcu Tosun Çolakoğlu da, kendisi için yararlı olacağına inandığı bu eğitimi düzenleyen Başakşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Maskeli ve mesafeli eğitim

Radyo Akademi'de üçüncü dönem eğitimleri, önceki dönemlerde olduğu gibi, koronavirüse karşı yoğun önlemlerle başladı. Akademiye seçilen 15 kursiyer, ateşleri ölçülerek sınıflara alındı. Başakşehir Living Lab'e maskeyle giriş yapan kursiyerlerin, hijyen kurallarına ve sınıflarda da sosyal mesafe kuralına uymasına büyük önem gösterildi. - İSTANBUL

Başakşehir Radyo Akademi'de 3'üncü dönem başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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