Başakşehir, PSG maçı hazırlıklarını tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başakşehir, PSG maçı hazırlıklarını tamamladı

08.12.2020 07:27 | Son Güncelleme: 08.12.2020 07:31
Başakşehir, PSG maçı hazırlıklarını tamamladı

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Paris Saint Germain ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Paris Saint Germain ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman sınma hareketleriyle başladı ve 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Geniş alanda pas ve şut çalışmasıyla antrenman sona erdi. Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde TSİ 23.00'de Parc des Princes Stadı'nda Paris Saint Germain ile karşı karşıya gelecek.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Gürpınar Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı
Gürpınar Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı
Sincan Belediyesi kış ayları için hazırlıklarını tamamladı
Sincan Belediyesi kış ayları için hazırlıklarını tamamladı
Erciş Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı
Erciş Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Muhsin Fahrizade
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri Aras Bulut İynemli
Spor Samatta Okan Buruk Serdar Aziz Gökhan Gönül Mbaye Diagne
Tüm Haberler Kız Türk Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başakşehir, PSG maçı hazırlıklarını tamamladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 07:31:29. #1.14#
title