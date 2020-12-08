Başakşehir, PSG maçı hazırlıklarını tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başakşehir, PSG maçı hazırlıklarını tamamladı

08.12.2020 00:31 | Son Güncelleme: 08.12.2020 00:35
Başakşehir, PSG maçı hazırlıklarını tamamladı

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Paris Saint Germain ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Paris Saint Germain ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman sınma hareketleriyle başladı ve 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Geniş alanda pas ve şut çalışmasıyla antrenman sona erdi. Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde TSİ 23.00'de Parc des Princes Stadı'nda Paris Saint Germain ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Başakşehir, PSG maçı hazırlıklarını tamamladı
Başakşehir, PSG maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Eskişehirspor Tuzlaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Eskişehirspor Tuzlaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Bursaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Bursaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Beşiktaş, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Joe Biden Yaşar Güler Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Yalın Cemal Hünal Demet Akalın Gonca Vuslateri
Spor Falcao Sörloth Sinan Gümüş Mbaye Diagne Gökhan Gönül
Tüm Haberler Kız Türk Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başakşehir, PSG maçı hazırlıklarını tamamladı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 00:35:31. #1.14#
title