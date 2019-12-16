Başakşehir, Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile eşleşti
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu eşleşmeleri belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu eşleşmeleri belli oldu. Kura çekimi sonucunda İstanbul Başakşehir, Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile eşleşti. Turuncu-lacivertli ekip ilk maçı Lizbon'da; rövanş karşılaşmasını ise İstanbul'da oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon şehrinde gerçekleştirildi. Eşleşmelerde ilk maçlar 20 Şubat 2020; rövanş mücadeleleri ise 27 Şubat 2020 tarihlerinde oynanacak. Avrupa Ligi'nde son 32 turu eşleşmeleri şu şekilde:Wolverhampton - EspanyolSporting Lizbon - İstanbul BaşakşehirGetafe - AjaxBayer Leverkusen - PortoKopenhag - CelticApoel - BaselCluj - SevillaOlimpiakos - ArsenalAz Alkmaar - Lask LinzClub Brugge - Manchester UnitedLudogorets - InterEintracht Frankfurt - SalzburgShakhtar Donetsk - BenficaWolfsburg - MalmöRoma - GentGlasgow Rangers - Braga