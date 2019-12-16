Başakşehir, Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile eşleşti

16.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:39

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu eşleşmeleri belli oldu. Kura çekimi sonucunda İstanbul Başakşehir, Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile eşleşti. Turuncu-lacivertli ekip ilk maçı Lizbon'da; rövanş karşılaşmasını ise İstanbul'da oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon şehrinde gerçekleştirildi. Eşleşmelerde ilk maçlar 20 Şubat 2020; rövanş mücadeleleri ise 27 Şubat 2020 tarihlerinde oynanacak. Avrupa Ligi'nde son 32 turu eşleşmeleri şu şekilde:

Kaynak: DHA

Wolverhampton - EspanyolSporting Lizbon - İstanbul BaşakşehirGetafe - AjaxBayer Leverkusen - PortoKopenhag - CelticApoel - BaselCluj - SevillaOlimpiakos - ArsenalAz Alkmaar - Lask LinzClub Brugge - Manchester UnitedLudogorets - InterEintracht Frankfurt - SalzburgShakhtar Donetsk - BenficaWolfsburg - MalmöRoma - GentGlasgow Rangers - Braga