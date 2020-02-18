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Başakşehir, Portekiz'e gitti

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda oynayacağı Sporting Lizbon maçı için Portekiz'e gitti.

18.02.2020 16:06 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:06
Başakşehir, Portekiz'e gitti

Medipol , UEFA Ligi Son 32 Turu'nda oynayacağı Sporting Lizbon maçı için 'e gitti.


UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında M.Başakşehir, 20 Ocak Perşembe günü saat 20.55'te Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Sporting Lizbon ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, zorlu mücadele öncesi bugün İstanbul Havalimanı'ndan Portekiz'e hareket etti.


M.Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ile bir futbolcu, yarın TSİ 20.30'da müsabakanın oynanacağı statta basın toplantısı düzenleyecek. İstanbul temsilcisi, son antrenmanını da TSİ 21.30'da Jose Alvalade Stadyumu'nda gerçekleştirecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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