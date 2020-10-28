Başakşehir - Paris Saint Germain UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonucu! Başakşehir - Paris Saint Germain maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı?
28.10.2020 19:25 | Son Güncelleme: 28.10.2020 19:28
UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları devam ediyor. Bugün 2. grup maçlarının diğer maçları oynanacak. Bugünkü karşılaşmalardan birisi de Başakşehir - Paris Saint Germain arasındadır. Peki Başakşehir - Paris Saint Germain kaç kaç bitti? Maç sonucu nedir? Maçın ilk yarısı kaç kaç bitti? Skor ne?
Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Başakşehir - Paris Saint Germain karşı karşıya gelecek. Peki maç sonucu kaç kaç bitti? Başakşehir - Paris Saint Germain maçı ne zaman başlayacak? Maç nerede oynanıyor?
BAŞAKŞEHİR - PSG MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Maç henüz başlamadı. Maç sonuçlanınca skorunu yazacağız.
BAŞAKŞEHİR - PSG MAÇI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Başakşehir - Paris Saint Germain maçı 28 Ekim Çarşamba 20:55'de başlayacak.
BAŞAKŞEHİR - PSG MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.