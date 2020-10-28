Başakşehir - Paris Saint Germain UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonucu! Başakşehir - Paris Saint Germain maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı?
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Başakşehir - Paris Saint Germain UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonucu! Başakşehir - Paris Saint Germain maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı?

28.10.2020 19:25 | Son Güncelleme: 28.10.2020 19:28
Başakşehir - Paris Saint Germain UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonucu! Başakşehir - Paris Saint Germain maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları devam ediyor. Bugün 2. grup maçlarının diğer maçları oynanacak. Bugünkü karşılaşmalardan birisi de Başakşehir - Paris Saint Germain arasındadır. Peki Başakşehir - Paris Saint Germain kaç kaç bitti? Maç sonucu nedir? Maçın ilk yarısı kaç kaç bitti? Skor ne?

Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Başakşehir - Paris Saint Germain karşı karşıya gelecek. Peki maç sonucu kaç kaç bitti? Başakşehir - Paris Saint Germain maçı ne zaman başlayacak? Maç nerede oynanıyor?

BAŞAKŞEHİR - PSG MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maç henüz başlamadı. Maç sonuçlanınca skorunu yazacağız.

BAŞAKŞEHİR - PSG MAÇI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başakşehir - Paris Saint Germain maçı 28 Ekim Çarşamba 20:55'de başlayacak.

BAŞAKŞEHİR - PSG MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.

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