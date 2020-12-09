Son dakika haberi... Başakşehir: "Webo'ya yapılan ırkçılık nedeniyle futbolcularımız sahaya çıkmama kararı aldı"
Son dakika haberi: Medipol Başakşehir, Paris Saint Germain maçında 4. hakem Sebastian Coltescu'nun turuncu-lacivertlilerin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yapmış olduğu ırkçılık nedeniyle futbolcuların sahaya çıkmama kararı aldığını açıkladı.
Medipol Başakşehir, Paris Saint Germain maçında 4. hakem Sebastian Coltescu'nun turuncu-lacivertlilerin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yapmış olduğu ırkçılık nedeniyle futbolcuların sahaya çıkmama kararı aldığını açıkladı.
Turuncu-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Paris Saint Germain maçında 4. hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya yapmış olduğu ırkçılık nedeniyle futbolcularımız sahaya çıkmama kararı almıştır" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı