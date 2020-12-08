Başakşehir neden sahadan çekildi? Başakşehir maçında ne oldu? Başakşehir maçı devam ediyor mu?
Şampiyonlar Ligi'nde gözler bu akşam Paris'te PSG ile temsilcimiz Başakşehir arasında oynanan maçtaydı. Ancak Başakşehir-maçında ne oldu? Başakşehir neden sahadan çekildi? Başakkşehir maçında ne oldu?
Şampiyonlar Ligi'nde gözler bu akşam Paris'te PSG ile temsilcimiz Başakşehir arasında oynanan maçtaydı. Ancak Başakşehir-maçında ne oldu? Başakşehir neden sahadan çekildi? Başakkşehir maçında neoldu? İşte detayalar haberimizde...
BAŞAKŞEHİR SAHADAN ÇEKİLDİ Mİ?
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG - Başakşehir maçında 4. hakemin Okan Buruk'un yardımcısı Pierre Webo'ya yönelik ırkçılık yaptığı iddia edildi. Böylelikle temsilcimiz soyunma odasına girdi.
Maçın 4. hakeminin Pierre Webo'ya "ırkçı söylemde bulunduğu" gerekçesiyle tepki gösteren Medipol Başakşehir sahadan çekilip soyunma odasına gitti.
BAŞAKŞEHİR'İN PAYLAŞIMI NEDİR?
Medipol Başakşehir, olayın ardından sosyal medya hesabından "Irkçılığa Hayır" paylaşımında bulundu.
3 BÜYÜKLER'DEN BAŞAKŞEHİRE DESTEK!
Yaşanan olay sonrası 3 Büyükler olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Medipol Başakşehir'e sosyal medya hesapları üzerinden destek mesajları geldi.