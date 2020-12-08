Başakşehir neden sahadan çekildi? Başakşehir maçında ne oldu? Başakşehir maçı devam ediyor mu?

Şampiyonlar Ligi'nde gözler bu akşam Paris'te PSG ile temsilcimiz Başakşehir arasında oynanan maçtaydı. Ancak Başakşehir-maçında ne oldu? Başakşehir neden sahadan çekildi? Başakkşehir maçında ne oldu?