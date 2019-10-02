Başakşehir, mönchengladbach'a hazır

Telefonu şarja takılı halde oyun oynarken uyuya kalan genç elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Son dakika! Irak'ta 4 kişinin öldüğü gösteriler sonrası sosyal medyaya erişim durduruldu
Canlı yayındaki yasak aşk itirafı ağızları açık bıraktı: Karısının kardeşi yenge diyordu
Ünlü spikere taraftardan şoke eden tezahürat: Göğüslerini aç
Tavuk dönerciler arasında fiyat tartışması! Ucuza satılanların martı eti olabileceği iddia edildi
Yeni sezonla ekrana dönmeye hazırlanan O Ses Türkiye'ye "Jüri bloklama butonu" geliyor