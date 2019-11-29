Başakşehir metro şantiyesindeki toprak kaymasında 1 işçi öldü
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Başakşehir metro şantiyesindeki toprak kaymasında 1 işçi öldü

Başakşehir metro şantiyesinde meydana gelen toprak kaymasında, 1 işçi hayatını kaybetti.

29.11.2019 21:11 | Son Güncelleme: 29.11.2019 21:12
Başakşehir metro şantiyesindeki toprak kaymasında 1 işçi öldü

metro şantiyesinde meydana gelen toprak kaymasında, 1 hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, metro şantiyesindeki çalışmalar sırasında, toprak kayması meydana geldi. İşçilerden Ahmet Yavuz (49) toprak altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Başakşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Yavuz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Başakşehir metro şantiyesindeki toprak kaymasında 1 işçi öldü
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