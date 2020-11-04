Başakşehir, Manchester United karşısında! Temsilcimizin ilk 11'i belli oldu
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Başakşehir, Manchester United karşısında! Temsilcimizin ilk 11'i belli oldu

04.11.2020 19:51 | Son Güncelleme: 04.11.2020 20:15
Başakşehir, Manchester United karşısında! Temsilcimizin ilk 11'i belli oldu

Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir, H Grubu üçüncü maçında İngiliz devi Manchester United'ı konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma 20.55'te başlayacak mücadele öncesinde Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu.

Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir, H Grubu üçüncü maçında İngiliz devi Manchester United'ı konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma 20.55'te başlayacak mücadelede İtalya Futbol Federasyonundan Davide Massa düdük çalacak.

Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Grupta üçüncü maçlar öncesinde puanı bulunmayan Medipol Başakşehir son sırada yer alıyor. İlk iki maçını kazanan Manchester United ise 6 puan ile lider. Grupta 3'er puana sahip takımlardan Paris Saint-Germain averajla Leipzig'in önünde ikinci sırada bulunuyor. Grubun diğer maçında ise Leipzig ile PSG, Almanya'da karşı karşıya gelecek.

BAŞAKŞEHİR'DE 4 SAKAT

Turuncu-lacivertli ekipte, zorlu mücadele öncesinde 4 eksik bulunuyor.

İstanbul ekibinde, sakatlıkları süren Nacer Chadli, Junior Caiçara, Uğur Uçar ve Okechukwu Azubuike kadroda yer almayacak.

Ligde oynanan İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Enzo Crivelli ile sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir'in durumu ise maç gününde netlik kazanacak.

MANCHESTER UNİTED'DA 3 EKSİK BULUNUYOR

İngiliz ekibinde, Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde üç eksik bulunuyor.

Manchester United'da sakatlıkları süren Phil Jones ve Eric Bailly ile yeni tip corona virüs (covid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi süren Alex Telles bu mücadelede forma giyemeyecek.

İLK 11'LER

BAŞAKŞEHİR: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Aleksic, İrfan, Berkay, Visca, Deniz, Demba Ba.

MANCHESTER UNITED: Henderson, Wan-Bissaka, Tuanzebe, Maguire, Shaw, Matic, Van de Beek, Mata, Fernandes, Rashford, Martial.

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