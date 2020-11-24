İngiltere'de ilk gol geldi! Müthiş şut sonrası top ağlarla buluştu
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İngiltere'de ilk gol geldi! Müthiş şut sonrası top ağlarla buluştu

24.11.2020 21:52 | Son Güncelleme: 24.11.2020 23:09
İngiltere'de ilk gol geldi! Müthiş şut sonrası top ağlarla buluştu

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir, İngiliz devi Manchester United'a konuk oluyor. 23.00'te başlayan mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir, H Grubu dördüncü maçında grup lideri İngiliz ekibi Manchester United'a konuk oluyor. Old Trafford'daki karşılaşma TSİ 23.00'te başladı. Mücadelede Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan düdük çalıyor.

Bu zorlu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Grupta dördüncü maçlar öncesinde Medipol Başakşehir 3 puan ile aynı puana sahip Paris Saint-Germain'in ardından son sırada yer alıyor. Manchester United ve Leipzig ise 6'şar puana sahip.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Medipol Başakşehir, 2-1 kazandı. Grubun diğer maçında ise PSG ile Leipzig Fransa'da karşı karşıya geliyor.

BAŞAKŞEHİR'DE 4 EKSİK

Turuncu-lacivertli ekipte, zorlu mücadele öncesinde 4 eksik bulunuyor. İstanbul ekibinde, sakatlıkları süren Junior Caiçara ve Enzo Crivelli kadroda yer alamıyor.

Medipol Başakşehir'de yeni tip koronavirüs testleri pozitif çıkan iki oyuncu da bu mücadelede forma giyemiyor.

İŞTE İLK 11'LER

M. UNITED: David de Gea, Lindelöf, Maguire, Telles, Fred, Bruno Fernandes, Aaron Wan-Bissaka, van de Beek, Cavani, Martial, Rashford.

BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli Mbombo, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Chadli, Deniz Türüç, Edin Visca, Demba Ba.

CANLI ANLATIM

Dakika 1: Mücadele hakem Ovidiu Hategan'n çaldığı düdükle başladı.

Dakika 7: Manchester United, Bruno Fernandes'in golüyle 1-0 öne geçti.

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