Başakşehir-Manchester United maçı ne zaman saat kaçta? Başakşehir-Manchester hangi kanalda? Başakşehir-Manchester şifresiz canlı izlenecek mi?

Şampiyonlar Ligi'de heyecan tüm hızıyla devam ederken sporseverler bugün oynanacak olan Başakşehir-Manchester maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Başakşehir-Manchester maçı hangi kanalda? Başakşehir-Manchester şifresiz canlı izlenecek mi? Başakşehir-Manchester maçı ne zaman, saat kaçta?