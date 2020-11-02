Başakşehir-Manchester United maçı ne zaman saat kaçta? Başakşehir-Manchester hangi kanalda? Başakşehir-Manchester şifresiz canlı izlenecek mi?
02.11.2020 09:31 | Son Güncelleme: 02.11.2020 09:35
Şampiyonlar Ligi'de heyecan tüm hızıyla devam ederken sporseverler bugün oynanacak olan Başakşehir-Manchester maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Başakşehir-Manchester maçı hangi kanalda? Başakşehir-Manchester şifresiz canlı izlenecek mi? Başakşehir-Manchester maçı ne zaman, saat kaçta?
Gruptan çıkma mücadelesini yarışını yakından ilgilendiren maçta Başakşehir-Manchester ile karşı karşıya gelecek. Peki, Başakşehir-Manchester Unitedmaçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir-Manchester maçı hangi kanalda, hakemi kim? Başakşehir-Manchester şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
BAŞAKŞEHİR-MANCHESTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Başakşehir-Manchester United Maçı 04 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Başakşehir-Manchester United Maçı 20:55'de başlayacak.
BAŞAKŞEHİR-MANCHESTER MAÇI HANGİ KANALDA?
Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232, Web, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.