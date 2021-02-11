Başakşehir maçının hakemlerine dava açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Başakşehir maçının hakemlerine dava açıldı

11.02.2021 18:43 | Son Güncelleme: 11.02.2021 18:47
Başakşehir maçının hakemlerine dava açıldı

UEFA, İstanbul Başakşehir'in Paris Saint-Germain ile deplasmanda oynadığı Şampiyonlar Ligi müsabakasında, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunulmasından dolayı karşılaşmanın hakemleri Constantin Sebastian Coltescu ve Octavian Şovre'ye dava açıldığını duyurdu.

UEFA, İstanbul Başakşehir'in Paris Saint-Germain ile deplasmanda oynadığı Şampiyonlar Ligi müsabakasında, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunulmasından dolayı karşılaşmanın hakemleri Constantin Sebastian Coltescu ve Octavian Şovre'ye dava açıldığını duyurdu.

8 Aralık 2020 tarihinde oynanan Paris Saint-Germain - İstanbul Başakşehir karşılaşmasında deplasman ekibinin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan maçın 4'üncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu ile birinci hakem Octavian Şovre'ye dava açıldı.UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 11'inci maddesinin ihlal edilmesinden dolayı Rumen hakemlere dava açıldığı, bu davayla ilgili daha fazla bilginin ise UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun aldığı kararın ardından verileceği kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Buse Varol Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Ali Koç Mesut Özil Deniz Türüç Aykut Kocaman Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Kar Milli England İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başakşehir maçının hakemlerine dava açıldı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 18:54:05. #1.14#
title