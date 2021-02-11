Başakşehir maçının hakemlerine dava açıldı

UEFA, İstanbul Başakşehir'in Paris Saint-Germain ile deplasmanda oynadığı Şampiyonlar Ligi müsabakasında, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunulmasından dolayı karşılaşmanın hakemleri Constantin Sebastian Coltescu ve Octavian Şovre'ye dava açıldığını duyurdu.

UEFA, İstanbul Başakşehir'in Paris Saint-Germain ile deplasmanda oynadığı Şampiyonlar Ligi müsabakasında, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunulmasından dolayı karşılaşmanın hakemleri Constantin Sebastian Coltescu ve Octavian Şovre'ye dava açıldığını duyurdu.

8 Aralık 2020 tarihinde oynanan Paris Saint-Germain - İstanbul Başakşehir karşılaşmasında deplasman ekibinin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan maçın 4'üncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu ile birinci hakem Octavian Şovre'ye dava açıldı.UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 11'inci maddesinin ihlal edilmesinden dolayı Rumen hakemlere dava açıldığı, bu davayla ilgili daha fazla bilginin ise UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun aldığı kararın ardından verileceği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı