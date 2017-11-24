Başakşehir maçı özet / Başakşehir UEFA Avrupa maçı özeti

Başakşehir UEFA Avrupa maçı özeti ve golleri. . Medipol Başakşehir - Ludogorets maçı golleri Başakşehir Ludogorets maçı özeti ve golleri. UEFA Kupası'ndaki temsilcilerimizde Başakşehir Bulgar ekibi Ludogorets ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin video özet görüntülerini izlemek için aşağıdaki bağlantıyı izleyin.

UEFA KUPASI ÖZETLERİ

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. maçında Bulgaristan ekibi Ludogorets'i deplasmanda 2-1 yendi. Bu sonucun ardından 5 puana yükselen temsilcimiz gruptan çıkma şansını son maça taşıdı. Grupta ilk mağlubiyetini alan Bulgar ekibi ise 8 puanla 2. sırada yer aldı. Gruptaki diğer maçta ise Sporting Braga evinde Hoffenheim'ı 3-1 mağlup etti ve 10 puana yükselerek zirvede yer aldı. Son sıradaki Hoffenheim 4 puanda kaldı.

20. dakikada Başakşehir, Edin Visca'nın attığı golle mücadelede 1-0 öne geçti: Sol kanatta topla buluşan Kerim Frei'ın ceza sahası içine gönderdiği ortada, arka direkte topa hareketlenen Edin Visca gelişine altıpas dışından şutunu çekti ve topu ağlarla gönderdi.

Öte yandan turuncu-lacivertli ekibin bu kulvardaki en skorer ismi olan Visca gol sayısını 6'ya yükseltti.

27. dakikada Kerim Frei skoru 2-0'a getiren isim oldu: Kerim Frei'ın penaltı noktasının hemen gerisinden sağ ayağı ile çektiği sert şutta, Igor Plastun'a da çarpan top kaleciyi yanıltıp ağlarla buluştu: 2-0.

Mücadelenin ilk 45 dakikası bu sonuçla tamamlandı.

65. dakikada Ludogorets farkı 1'e indirdi: Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Virgil Misidjan ceza sahası içine ortasını yaptı. Ön direkte topa hareketlenen Marcelinho yaptığı kafa vuruşuyla durumu 2-1'e getirdi.

74'te Bulgar ekibi çok tehlikeli geldi: Epureanu'nun yaptığı pas hatası sonrasında topla buluşan Claudiu Keseru pasını Anicet'e gönderdi. Savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu tekrar Claudiu Keseru kontrol etti ve şutunu çekiyor. Bu topu çizgide Mert Günok ayağı ile kornere gönderdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele Başakşehir'in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.