Başakşehir, kupada yarın Beşiktaş'a konuk olacak
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Başakşehir, kupada yarın Beşiktaş'a konuk olacak

15.03.2021 14:01 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:08
Başakşehir, kupada yarın Beşiktaş'a konuk olacak

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Beşiktaş'a konuk olacak.

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Beşiktaş'a konuk olacak.

Vodafone Park'ta saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek.

Medipol Başakşehir, kupada çeyrek finalde 1-1 sona eren maçın uzatma bölümünde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Junior Caiçara, Boli Bolingoli, Junior Fernandes, Fredrik Gulbrandsen ve Mahmut Tekdemir Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir'in muhtemel 11'i şöyle:

Volkan Babacan, Rafael, Epureanu, Ponck, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Berkay Özcan, Aleksic, Visca, Deniz Türüç, Crivelli.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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