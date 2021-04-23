Başakşehir Kulübü, Ömeroğlu'nun Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı
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Başakşehir Kulübü, Ömeroğlu'nun Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı

Başakşehir Kulübü, Ömeroğlu'nun Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir Kulübü, altyapı antrenörü Can Cüneyt Ömeroğlu'nun Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Medipol Başakşehir Kulübü, altyapı antrenörü Can Cüneyt Ömeroğlu'nun Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Medipol Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Altyapı antrenörlerimizden Can Cüneyt Ömeroğlu, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunmuş değerli antrenörümüz Ömeroğlu'na Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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