Başakşehir Kültür ve Yaşam Parkı'nda çalışmalar devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başakşehir Kültür ve Yaşam Parkı'nda çalışmalar devam ediyor

Başakşehir Kültür ve Yaşam Parkı'nda çalışmalar devam ediyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, hafriyat çalışmaları tamamlanan Başakşehir Kültür ve Yaşam Parkı'nın şantiye sahasında incelemelerde bulundu.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, hafriyat çalışmaları tamamlanan Başakşehir Kültür ve Yaşam Parkı'nın şantiye sahasında incelemelerde bulundu.

Kayaşehir ve Fenertepe'nin ardından ilçenin üçüncü kültür ve yaşam parkı olacak Başakşehir Kültür ve Yaşam Parkı'nda çalışmalar devam ediyor. Hafriyat çalışmaları tamamlanan kültür ve yaşam parkında incelemelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Komşularımızın isteği üzerine kültür ve yaşam parkımıza bir de yarı olimpik yüzme havuz yapıyoruz" dedi.

"BAŞAKŞEHİRLİLERİN YENİ BULUŞMA NOKTASI OLACAK"

Başakşehir'e harika bir kültür ve yaşam parkı daha kazandıracaklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, "Başakşehir Kültür ve Yaşam Parkı toplam 10 bin 500 metrekare inşaat alanı üzerine kurulacak ve 6 bin metrekare alanda peyzajla bütünleşik tasarım olacak. İçerisinde; Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER), bilgievi, gençlik merkezi, kapalı spor salonu, fitness salonu ve çocuklarımız için jimnastik salonu olacak. Ayrıca, komşularımızın isteği üzerine kültür ve yaşam parkımıza bir de yarı olimpik yüzme havuzu yapıyoruz" diye konuştu.   

Modern mimari anlayışıyla inşa edilecek Başakşehir Kültür ve Yaşam Parkı'nın mutluluğun şehrine çok yakışacağını belirten Başkan Kartoğlu, "7'den 70'e tüm Başakşehirli vatandaşların faydalanacağı kültür ve yaşam parkımızda müzik, ebru, resim, yabancı dil dallarında sanat atölyeleri ve sınıfları da yer alacak. 500 kişilik çok amaçlı salon ve sergi alanı, etüt alanı, çocuk parkı ile kafeterya bulunacak. Kitap kurtlarımız için ise çok güzel bir semt kütüphanesi olacak" ifadelerini kullandı.


Başakşehir Kültür ve Yaşam Parkı'nda çalışmalar devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Süleyman Soylu Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan İrem Derici Şeyma Subaşı Fahriye Evcen
Spor Ali Koç Gervinho Mert Günok Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başakşehir Kültür ve Yaşam Parkı'nda çalışmalar devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 11:26:42. #1.14#

title