Başakşehir, kültür sanatta da öncü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başakşehir, kültür sanatta da öncü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başakşehir, kültür sanatta da öncü

Başakşehir Belediyesi, sanata ve sanatçıya yönelik hayata geçirdiği projelerle örnek çalışmalara imza atıyor.

Başakşehir Belediyesi, sanata ve sanatçıya yönelik hayata geçirdiği projelerle örnek çalışmalara imza atıyor. Sanatın şekillendiği noktaların başında ise Bahçeşehir Bilgievi geliyor. Her yıl yüzlerce Başakşehirli gencin sanat eğitimi aldığı merkez, yeni yeteneklerin ilk durağı oldu.

Başakşehir Belediyesi, sanat yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekliyor. 7'den 70'e tüm ilçe sakinlerinin hizmetine sunulan bilgievleri, birçok sanat dalında gençlere eğitim imkanı sunuyor. Bu merkezlerden biri olan Bahçeşehir Bilgievi, gençlerin yeteneklerini keşfetmesini sağlıyor.

Sanat dalları tek çatı altında

Müzik, tiyatro ve el sanatlarını tek çatı altında toplandığı Bahçeşehir Bilgievi'nde Başakşehirli gençler, bir yandan usta eğitmenlerden ders alıyor diğer yandan sanatın her alanında gelişim imkanı buluyor.

Sanata gönül veren gençlerin buluşma noktası

Bahçeşehir Bilgievin'nde profesyonel kadrolardan eğitim alma imkanı bulan Başakşehirli gençler, hayallerini süsleyen konservatuvar yolunun da kapılarını açılıyor. Bilgievinde sanatseverlere keman, gitar, piyano, ney, bağlama, ebru, resim ve tiyatro alanında eğitimler veriliyor.

Başakşehirli gençler bir yandan okul harici zamanlarını en iyi şekilde değerlendirirken, diğer yandan yeteneklerine uygun alanlara yönlendirilme imkanına sahip oluyor. Gençlerin sanata dair buluşma noktası haline dönüşen Bahçeşehir Bilgievi'nde kısa süre içerisinde yeni sanat dallarına yönelik eğitim faaliyetlerinin başlatılması planlanıyor. - İSTANBUL

Başakşehir, kültür sanatta da öncü
Başakşehir, kültür sanatta da öncü
Başakşehir, kültür sanatta da öncü
Başakşehir, kültür sanatta da öncü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mario Draghi Antony Blinken Vladimir Putin Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Bülent Ersoy Murat Yıldırım
Spor Caner Erkin Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başakşehir, kültür sanatta da öncü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 10:07:43. #1.14#

title