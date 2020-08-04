Başakşehir, Kopenhag maçına hazır
İstanbul Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
04.08.2020 23:04 | Son Güncelleme: 04.08.2020 23:36
İstanbul Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Parken Stadı'nda ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas oyunu ve ardından pas ile şut çalışmasıyla sona erdi. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz olarak Parken Stadı'nda oynanacak olan zorlu karşılaşma, yarın TSİ 19.55'te başlayacak.
Kaynak: DHA