Başakşehir-Kopenhag maçı sonucu ve UEFA Avrupa Ligi toplu sonuçları!
Avrupa'daki temsilcimiz Medipol Başakşehir'in Kopenhag ile karşı karşıya geldiği maç sonrası UEFA Avrupa Ligi toplu sonuçları ve Başakşehir-Kopenhag maçı sonucu merak edildi. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçların sonuçları…
13.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:30
Dün akşam UFEA Avrupa Ligi karşılaşmaları oynandı. Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in Kopenhag ile karşı karşıya geldiği gecede dikkat çeken sonuçlar çıktı. İşte UEFA Avrupa Ligi toplu sonuçları ve Başakşehir-Kopenhag maçı sonucu!
BAŞAKŞEHİR-KOPENHAG MAÇI SONUCU
Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında konuk ettiği Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı Edin Visca'nın 87. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.
İŞTE UEFA AVRUPA LİGİ'NDE TOPLU SONUÇLAR
Frankfurt 0-3 Base
lLASK Linz 0-5 Manchester United
Medipol Başakşehir 1-0 Kopenhag
Olympiakos 1-1 Wolverhampton
Rangers 1-3 Leverkusen
Wolfsburg 1-2 Shakhtar Donetsk