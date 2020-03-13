Başakşehir-Kopenhag maçı sonucu ve UEFA Avrupa Ligi toplu sonuçları!
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Başakşehir-Kopenhag maçı sonucu ve UEFA Avrupa Ligi toplu sonuçları!

Avrupa'daki temsilcimiz Medipol Başakşehir'in Kopenhag ile karşı karşıya geldiği maç sonrası UEFA Avrupa Ligi toplu sonuçları ve Başakşehir-Kopenhag maçı sonucu merak edildi. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçların sonuçları…

13.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:30
Başakşehir-Kopenhag maçı sonucu ve UEFA Avrupa Ligi toplu sonuçları!

Dün akşam UFEA Avrupa Ligi karşılaşmaları oynandı. Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in Kopenhag ile karşı karşıya geldiği gecede dikkat çeken sonuçlar çıktı. İşte UEFA Avrupa Ligi toplu sonuçları ve Başakşehir-Kopenhag maçı sonucu!

BAŞAKŞEHİR-KOPENHAG MAÇI SONUCU

Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında konuk ettiği Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı Edin Visca'nın 87. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

İŞTE UEFA AVRUPA LİGİ'NDE TOPLU SONUÇLAR

Frankfurt 0-3 Base

lLASK Linz 0-5 Manchester United

Medipol Başakşehir 1-0 Kopenhag

Olympiakos 1-1 Wolverhampton

Rangers 1-3 Leverkusen

Wolfsburg 1-2 Shakhtar Donetsk

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Osman DEMİR
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