Başakşehir-Kopenhag maçı sonucu ve UEFA Avrupa Ligi toplu sonuçları! Avrupa'daki temsilcimiz Medipol Başakşehir'in Kopenhag ile karşı karşıya geldiği maç sonrası UEFA Avrupa Ligi toplu sonuçları ve Başakşehir-Kopenhag maçı sonucu merak edildi. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçların sonuçları…

Dün akşam UFEA Avrupa Ligi karşılaşmaları oynandı. Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in Kopenhag ile karşı karşıya geldiği gecede dikkat çeken sonuçlar çıktı. İşte UEFA Avrupa Ligi toplu sonuçları ve Başakşehir-Kopenhag maçı sonucu! BAŞAKŞEHİR-KOPENHAG MAÇI SONUCU Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında konuk ettiği Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı Edin Visca'nın 87. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. İŞTE UEFA AVRUPA LİGİ'NDE TOPLU SONUÇLAR Frankfurt 0-3 Base lLASK Linz 0-5 Manchester United Medipol Başakşehir 1-0 Kopenhag Olympiakos 1-1 Wolverhampton Rangers 1-3 Leverkusen Wolfsburg 1-2 Shakhtar Donetsk