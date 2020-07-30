Başakşehir, Kopenhag maçı hazırlıklarına başladı
İstanbul Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Kopenhag ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
30.07.2020 21:21 | Son Güncelleme: 30.07.2020 21:58
İstanbul Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Kopenhag ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Avrupa Ligi'nde ilk karşılaşmayı 1-0 kazanan temsilcimiz Başakşehir, 5 Ağustos Çarşamba günü oynanacak rövanş için çalışmalarına start verdi. Turuncu lacivertli futbolcular akşam saatlerindeki idmana ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas oyunuyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.Başakşehir, Kopenhag maçının hazırlıklarını yarın saat 19.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: DHA