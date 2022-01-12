Başakşehir, Konyaspor'un ertelenme talebine olumlu yanıt verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başakşehir, Konyaspor'un ertelenme talebine olumlu yanıt verdi

Başakşehir, Konyaspor'un ertelenme talebine olumlu yanıt verdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor'un cumartesi günü oynanacak olan karşılaşma ile ilgili yaptığı erteleme başvurusunu olumlu karşıladıklarını açıkladı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor'un cumartesi günü oynanacak olan karşılaşma ile ilgili yaptığı erteleme başvurusunu olumlu karşıladıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak Cumartesi günü konuk edeceğimiz İttifak Holding Konyaspor, futbolcusu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na maçın ertelenmesi talebinde bulunmuş, bu talep tarafımızca uygun karşılanmıştır. Konuyla ilgili son kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecektir. Bu vesileyle Konyaspor camiasına bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyor, acılarını paylaşıyoruz" denildi.


Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti (5)

Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti (5)

 Son dakika haber | Hayatını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'ın cenazesi gözyaşları içinde adli tıpa gönderildi

Son dakika haber | Hayatını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'ın cenazesi gözyaşları içinde adli tıpa gönderildi

 Trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık'tan geriye mutlu anlarla dolu bu video kaldı

Trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık'tan geriye mutlu anlarla dolu bu video kaldı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title