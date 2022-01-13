Başakşehir: "Konyaspor'un ertelenme talebi tarafımızca uygun karşılanmıştır" - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başakşehir: "Konyaspor'un ertelenme talebi tarafımızca uygun karşılanmıştır"

Başakşehir:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Konyaspor, Ahmet Çalık'ın vefat etmesi üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'na Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynayacakları Başakşehir müsabakasının ertelenmesi talebinde bulundu.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Konyaspor, Ahmet Çalık'ın vefat etmesi üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'na Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynayacakları Başakşehir müsabakasının ertelenmesi talebinde bulundu. Bu talebin ardından Medipol Başakşehir Kulübü'nden konuyla ilgili, "Maçın ertelenme talebi tarafımızca uygun bulunmuştur. Son kararı TFF verecektir" açıklaması yapıldı.

Dün Ankara'da meydana gelen trafik kazasında Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, ani bir şekilde hayatını kaybetti. Çalık'ın vefatının ardından Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Medipol Başakşehir karşılaşmasının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu. Bu talebin üzerine turuncu-lacivertli takımdan da konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Ertelenme talebinin Başakşehir cephesi tarafından uygun görüldüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak Cumartesi günü konuk edeceğimiz Konyaspor, futbolcusu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle TFF'ye maçın ertelenmesi talebinde bulunmuş, bu talep tarafımızca uygun karşılanmıştır. Konuyla ilgili son kararı TFF verecektir. Bu vesileyle Konyaspor camiasına bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyor. acılarını paylaşıyoruz." - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak'ta yapılması gereken Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı, futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı...

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak'ta yapılması gereken Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı, futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı...

 Başakşehir-Konyaspor maçı ertelendi

Başakşehir-Konyaspor maçı ertelendi

 Son Dakika: TFF'den anlamlı hareket! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi

Son Dakika: TFF'den anlamlı hareket! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title