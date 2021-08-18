Başakşehir, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başakşehir, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Başakşehir, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 2. haftasında 22 Ağustos Pazar günü İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 2. haftasında 22 Ağustos Pazar günü İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda turuncu-lacivertliler, beş grup halinde 3'e 1 pas çalışması yaptı.

Antrenman çift kale maçla tamamlandı.

Nacer Chadli antrenmanın bir bölümünde takımla çalışırken, Enzo Crivelli fizyoterapist eşliğinde idman gerçekleştirdi.

Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı çalışmayla İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

Galatasaray 'Oğulcan' krizini çözdü! Yıldız futbolcu, Hatay maçında formasına kavuşacak
Galatasaray "Oğulcan" krizini çözdü! Yıldız futbolcu, Hatay maçında formasına kavuşacak
Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao PFDK'ya sevk edildi! İşte sevk edildiği maddeye göre alabileceği ceza
Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao PFDK'ya sevk edildi! İşte sevk edildiği maddeye göre alabileceği ceza
Yiğidolar'ın yenilmezlik serisi sona erdi! Konyaspor, deplasmanda Sivasspor'u 1-0 mağlup etti
Yiğidolar'ın yenilmezlik serisi sona erdi! Konyaspor, deplasmanda Sivasspor'u 1-0 mağlup etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Şimşek Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Ece Üner Kibariye Hande Erçel
Spor Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Dimitris Pelkas Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başakşehir, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 20:31:48. #1.15#

title