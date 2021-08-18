Başakşehir, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 2. haftasında 22 Ağustos Pazar günü İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 2. haftasında 22 Ağustos Pazar günü İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda turuncu-lacivertliler, beş grup halinde 3'e 1 pas çalışması yaptı.

Antrenman çift kale maçla tamamlandı.

Nacer Chadli antrenmanın bir bölümünde takımla çalışırken, Enzo Crivelli fizyoterapist eşliğinde idman gerçekleştirdi.

Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı çalışmayla İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan