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Başakşehir, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Lider Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Başakşehir, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
12.07.2020 14:09 | Son Güncelleme: 12.07.2020 15:03

Lider Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayıp 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Akşam saatlerinde Konya'ya gidecek Medipol Başakşehir, yarın saat 21.00'de Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

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